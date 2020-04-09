Экономисты рассказали, когда Россия выйдет из финансового кризиса

https://static.news.ru/photo/df170b42-7b09-11ea-ace8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

На восстановление российской экономики к уровню докризисного периода потребуется по меньшей мере год. Такой срок указан в обзоре международной консалтинговой компании McKinsey & Company.

Базовый сценарий предполагает, что финансовое благосостояние страны станет таким же, каким было в конце 2019 года, примерно в середине 2021-го. Это развитие событий возможно при условии, что Россия стабилизирует ситуацию с распространением коронавирусной инфекции до конца второго квартала 2020 года. В таком случае ВВП сократится на 3,8%, передаёт РБК.

Однако есть и негативный сценарий. Из него следует, что восстановление и возвращение на докризисный уровень произойдёт лишь в середине 2023 года. Падение ВВП, если события будут развиваться именно так, составит 10,2%. Впрочем, всё взаимосвязано, поэтому при таком раскладе и мировая экономика окажется в затяжной рецессии. Пик кризиса при неблагоприятном сценарии придётся на первый квартал 2021 года, когда ВВП упадёт на 14%.

Документ эксперты консалтинговой компании составляли в конце марта. Это промежуточная версия, её предполагается обновлять с учётом новых событий. По мнению аналитиков McKinsey, нынешний финансовый кризис может оказаться наиболее «резким ударом» для мировой экономики со времён Второй мировой войны.

Ранее, как писал NEWS.ru, с аналогичной оценкой и похожей формулировкой выступила Международная организация труда. Её специалисты уверены, что вызванный спадом в экономике мировой кризис трудоустройства приведёт к самой масштабной безработице за последние 75 лет.