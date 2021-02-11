Экономисты рассказали, как избегать ипотечных мошенников

https://static.news.ru/photo/cb42bdae-6c6d-11eb-86f5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основными признаками разговора с мошенником в сфере ипотечного кредитования является его звонок за 1-2 дня до совершения платежа и просьба переводить деньги по новому реквизиту «прямо сейчас», рассказал руководитель аналитического центра Владимир Ульянов.

Касательно легенды по ипотечным платежам, её цель — сформировать у жертвы доверие к злоумышленнику, плавно спровоцировать к совершению нужных злоумышленникам действий, в том числе сделать перевод на подконтрольные счета в сторонние банки, — считает заместитель главы департамента защиты информации Алексей Плешков.

Ульянов добавил, что одним из главных моментов является утечка данных из самих кредитных организаций. Когда информация о кредитах, суммах и датах платежей оказывается в руках преступников, они легко входят в доверие к жертве и заставляют её совершать неправильные действия, передаёт телеканал «Москва 24».

По данным эксперта, большинство способов мошенничества сейчас связаны с социальной инженерией, когда гражданина обманывают или вынуждают выполнять какую-то команду. Преступники могут не только обзванивать будущих потерпевших, но и использовать рассылку и уведомления в Сети.

Ранее NEWS.ru сообщал, что создавать одинаковые пароли для авторизации в разных аккаунтах и хранить коды в текстовых редакторах крайне небезопасно. Об этом напомнил замначальника отдела управления общественных связей МВД Сергей Звягинцев. В противном случае можно стать жертвой мошенников в случае утечки, предостерёг он. Кроме того, нежелательно сохранять пароли на устройствах, с которых пользователь авторизуется в Интернете, добавил представитель ведомства.