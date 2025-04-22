Решение Китая ввести санкции на покупку американских самолетов Boeing в перспективе больно ударит по США, заявил РИА Новости главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. По его мнению, последствия санкций скажутся уже через полгода.
В краткосрочной перспективе эксперты не видят проблем для Китая. Напротив, сложности могут возникнуть у американского авиагиганта, поскольку Китай — главный рынок сбыта для Boeing. Кроме того, повышение тарифов с обеих сторон само по себе более чем вдвое увеличит стоимость американских самолетов и комплектующих, и закупки станут нецелесообразными.
15 апреля власти Китайской Народной Республики потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов компании Boeing, а также деталей к ним. По данным агентства, решение было принято на фоне развернувшейся торговой войны с Соединенными Штатами.
Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп не собирался с помощью повышенных пошлин добиваться разрыва экономических и торговых отношений с Китаем. Однако прекращение сотрудничества с КНР все еще может произойти, добавил он.