Экономисты рассказали, чем обернется отказ КНР от покупок Boeing Экономист Борисов: последствия запрета КНР на Boeing проявятся через полгода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Решение Китая ввести санкции на покупку американских самолетов Boeing в перспективе больно ударит по США, заявил РИА Новости главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. По его мнению, последствия санкций скажутся уже через полгода.

В краткосрочной перспективе эксперты не видят проблем для Китая. Напротив, сложности могут возникнуть у американского авиагиганта, поскольку Китай — главный рынок сбыта для Boeing. Кроме того, повышение тарифов с обеих сторон само по себе более чем вдвое увеличит стоимость американских самолетов и комплектующих, и закупки станут нецелесообразными.

15 апреля власти Китайской Народной Республики потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов компании Boeing, а также деталей к ним. По данным агентства, решение было принято на фоне развернувшейся торговой войны с Соединенными Штатами.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп не собирался с помощью повышенных пошлин добиваться разрыва экономических и торговых отношений с Китаем. Однако прекращение сотрудничества с КНР все еще может произойти, добавил он.