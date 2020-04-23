Экономисты рассчитали самый худший сценарий падения цен на нефть

https://static.news.ru/photo/450a977e-851a-11ea-9be6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре сценария падения цен на нефть и последствия этого для России рассчитали экономисты РЭУ имени Плеханова. Это прогнозы при цене $30, $20, $10 и даже $1 за баррель.

Потреи бюджета могут составить от двух до пяти триллионов рублей. При цене $30 за баррель убыток составит 2,5 трлн рублей, $20 — порядка 3 трлн рублей, $10 — 4,7 трлн рублей, но при условии, что Центробанк валютными интервенциями будет поддерживать курс рубля на уровне 78 рублей за $1, пишут «Известия».

Если регулятор не будет вмешиваться, курс доллара составит 90 рублей, а годовые потери бюджета — 3,4 трлн рублей.

При цене нефти $1 бюджет потеряет 2 трлн рублей, так как потери будут частично компенсированы девальвацией рубля. При этом экономисты допускают снижение цен на нефть даже до нуля, но считают маловероятной цену ниже $30 в среднем за год за баррель.

Если давление будет долгосрочным, котировки опустятся до $20 за баррель. И именно из такого варианта негативного сценария сейчас исходит Минфин при корректировке федерального бюджета на период с 2020 по 2022 год. Сейчас бюджет свёрстан исходя из $57,7 за баррель и 63,9 рубля за доллар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Московская Биржа доработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив. Его реализация должна снизить риски.