На курс рубля в апреле будут влиять обязательная продажа валютной выручки экспортерами, действия Центробанка на открытом рынке, уровень цен на нефть и объем притока иностранной валюты, передает РБК со ссылкой на аналитиков «Альфа-Капитала». Главным образом фактором станет указ об обязательной продаже валютной выручки, если он будет продлен — срок его действия истекает в апреле.

При достаточном объеме предложения валюты на рынке со стороны экспортеров, объективных причин снижения курса рубля относительно других валют нет,сообщает агентство.

Как отметил Васильев, росту рубля относительно ведущих валют мешают также риски, связанные с геополитической ситуацией и санкциями, а также отток капитала. Кроме того, сохраняется спрос на импортную продукцию, что также не позволит укрепиться национальной валюте в скором времени. Однако на стабилизации главным образом скажется указ об обязательной продаже валютной выручки, если он будет продлен — срок его действия истекает в апреле.

Ранее экономист Наталья Проданова предположила, что курс рубля в начале апреля будет стабильным благодаря высокой ключевой ставке ЦБ РФ. По ее словам, на стабильность валюты также повлияет приближение налогового периода.

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