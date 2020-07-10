Экономисты прокомментировали возможность деноминации рубля

https://static.news.ru/photo/5ff05ca2-c2ca-11ea-bf9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитик Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты из-за рекордного уровня наличных денег в РФ. Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов заявил, что не видит в этом особой необходимости и считает, что это может привести только к росту цен. А доцент РЭУ имени Плеханова Владимир Колмаков выразил уверенность, что эта инициатива не имеет под собой реального обоснования и вызовет панику у населения.

Я особых причин не вижу для того, чтобы проводить деноминацию сейчас. Не настолько уж она у нас выросла, денежная масса, чтобы это принесло какой-то существенный эффект, — заявил «360» Колганов.

Он подчеркнул, что если все цены уменьшатся в 100 раз, придётся их округлить, что неизбежно приведёт к некоторому подорожанию. Кроме того, по его словам, в нынешних условиях люди отнесутся к этому мероприятию скептически и с подозрением. Колганов считает, что деноминация оправданна, когда «приходится расплачиваться огромным ворохом купюр», а сейчас «кошельки людей не разбухли от денег».

Обычно любая деноминация подталкивает инфляцию, потому что всегда находятся безграмотные, которым кто-то где-то вбросит информацию, что старые, то есть нынешние деньги, выйдут из обращения и их нужно быстро тратить, — пояснил свою позицию Владимир Колмаков.

По его словам, сейчас, через соцсети гораздо легче создать панику, чем в 1997-ом. Экономист уверен, что эта процедура не нужна для экономики в данный момент — в деноминации был бы смысл, «если бы нули не влазили на купюры и ценники».

Более того, новые деньги породят большое количество мошенников и фальшивомонетчиков, — выразил уверенность Колмаков.

Как писал NEWS.ru, директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что деноминация оправданна только в случае резкого обесценивания валюты, в противном случае она вызовет только панику. Он уточнил, что инфляция в настоящее время низкая, прогнозы по ней тоже невысокие. Гринберг назвал деноминацию идеей странной, бессмысленной и «психологически невыгодной» для власти.

Центробанк в начале июля зафиксировал рекордный объём наличных денег (11,6 трлн рублей) в стране, то есть на каждого россиянина, включая заключённых, инвалидов и младенцев, приходится сейчас по 80 тыс. рублей. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз. По мнению эксперта, деноминация обойдётся недорого, за счёт Центробанка. Он заявил, что после этого бутылка воды будет стоить 30–70 копеек, проезд на метро — 50 копеек, а курс доллара — 70 копеек.