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Экономисты ведущих инвестбанков спрогнозировали потери миллионов рабочих мест в США и существенное падение ВВП страны во втором и, предположительно, в третьем кварталах 2020 года.

Согласно пессимистическому сценарию, уменьшение ВВП во втором квартале достигнет 10%, а оптимистическому — 4%. При этом банк Goldman Sachs ожидает снижение на 24% на фоне роста безработицы до 9% с текущих 3,5%.

По мнению экспертов, спад, который будет длиться как минимум на протяжении нескольких месяцев, сравнится с финансовым кризисом 2007–2009 годов или превзойдёт его. В наихудшем квартале 2008 года ВВП страны находился на отметке в 8,8% в пересчёте на годовые темпы.

Однако, считают экономисты, обвал сменится активным ростом. Так, аналитики Goldman Sachs ожидают снижение ВВП США в текущем году всего на 3,1%, передаёт Wall Street Journal.

Как писал NEWS.ru, экономисты Института международных финансов (IIF) снизили прогноз по росту мировой экономики до 0,4% и заявили, что треть экономик мира находится в рецессии. В IIF отмечают, что на фоне неопределённости относительно развития ситуации прогнозы приходится обновлять практически ежедневно. На сегодняшний день рецессия до середины года прогнозируется для США, еврозоны и Японии, на которые приходится 15,1%, 11% и 4% общемирового ВВП соответственно.