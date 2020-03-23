https://static.news.ru/photo/5f90eaba-6d20-11ea-aaa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Падение спроса на нефть, а также намерение стран ОПЕК+ максимизировать поставки нефти с апреля в рамках ценового противостояния может привести к падению цен вплоть до отрицательных значений в ряде регионов мира.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экономистов. В частности, по мнению аналитика норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Артёма Чена, сейчас на стоимость нефти серьёзно влияет ограничение транспортного передвижения, которое коснулось нескольких сотен миллионов людей по миру.

В этой связи мы можем увидеть снижение мирового спроса на 10% во втором квартале этого года, а это — 10 млн баррелей в сутки, — сказал он.

Чен также прогнозирует, что в некоторых регионах цена на нефть может упасть ниже операционных издержек действующих месторождений. По его словам, впервые за много лет будут остановлены уже эксплуатируемые месторождения, начнёт сокращаться добыча сланцевой нефти и рынок скорректируется предложением.

Ранее, как писал NEWS.ru, агентство Bloomberg указало на неготовность экономик стран Персидского залива к затяжному падению стоимости нефти. В связи с этим ценовое противостояние может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.