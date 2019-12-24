https://static.news.ru/photo/4bf33eaa-26a7-11ea-afa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Американский доллар 24 декабря стоил менее 62 рублей, за евро давали меньше 69 рублей. При этом в прошлые годы перед новогодними праздниками национальная валюта дешевела.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко отметил, что в этом году праздники пошли рублю на пользу — накануне католического Рождества западные биржи часто работают по сокращённому графику, а 25 декабря и вовсе не откроются, пишут «Известия».

Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов дополнил, что свою роль сыграла и продажа валюты экспортерами перед уплатой налога на добычу полезных ископаемых, срок которой наступает сегодня, 25 декабря. Компании уплатят фискальные сборы на сумму около 1,1 трлн рублей. Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков напомнил о санкциях США против «Северного потока — 2», которые вызвали протест в европейской бизнес-среде. По мнению Кочетков, в Европе происходит переоценка перспектив антироссийских санкций.

Эксперты едины во мнении, что прогнозы для рубля на 2020 год хорошие. Так, Владислав Антонов из информационно-аналитического центра «Альпари» считает, что если рыночные тренды не изменятся, в первом квартале следующего года можно ждать укрепления рубля до 60,5 за американский доллар и 68 рублей за евро.

Как писал NEWS.ru ранее, жители России стали закупать доллары и евро. Эксперты отмечают, что такая тенденция возникла на фоне укрепления национальной валюты перед праздниками.