Экономисты призвали правительство раздать деньги для борьбы с кризисом

https://static.news.ru/photo/7d279e54-7e4e-11ea-8f0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нынешние меры, которые предпринимает правительство России в борьбе с кризисом, являются недальновидными и недостаточными. Так считает группа российских экономистов, которая 14 апреля опубликовала доклад с собственными предложениями по поддержке отрасли в тяжёлое время.

По мнению специалистов, Россию ждёт L-образный кризис в случае, если государство не окажет помощь должного уровня как бизнесу, так и населению страны. Экономисты считают, что сначала необходимо расширить поддержку отрасли с 2% ВВП до 4%.

Затем группа экспертов предлагает внести коррективы в бюджетное правило для замещения выпадающих нефтяных доходов из Фонда национального благосостояния. Также они отмечают необходимость частично субсидировать зарплаты или выплачивать «упрощённые» пособия по безработице, доплачивать гражданам на пенсии и предоставлять семьям субсидии по ЖКХ.

В отношении предпринимателей специалисты призывают предоставить отсрочки по кредитам и налогам. Правительство же, как заявляют экономисты, должно взять на себя издержки по выплате займов при выполнении ряда условий со стороны бизнеса, говорится в докладе на сайте фонда «Либеральная миссия».

Как ранее писал NEWS.ru, российские власти думают над новыми шагами по поддержке экономики страны. Об этом 14 апреля на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходящем в формате видеоконференции, заявил президент РФ Владимир Путин.