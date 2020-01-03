https://static.news.ru/photo/ca40ffda-2fb3-11ea-9699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Базовые продукты могут подорожать в 2020 году. Одной из причин роста цен может стать увеличение спроса на них из-за снижения платёжеспособности россиян.

Речь идёт о картофеле, моркови, луке и прочих овощах, хлебобулочных изделиях, яйцах и ряде других продуктов.

Спрос смещается в сторону менее дорогих продуктов. Однако именно у них есть возможность расти в цене, — сказала Ura.ru глава центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда.

Эксперты отмечают, что усугубляет ситуацию с ценами на продукты постоянная «гонка за урожаем». Например, низкокачественное зерно, изначально считавшееся кормовым, переводится в категорию хлебного, а для его улучшения используются дорогостоящие добавки. В результате хлеб становится в разы дороже.

Ранее NEWS.ru писал, что подорожание хлебобулочных изделий на 7–8% прогнозировалось ещё до конца 2019 года. Ожидаемый рост цен в Российской гильдии пекарей и кондитеров связывали с увеличением стоимости аренды и услуг естественных монополий, а также с подорожанием сырья.