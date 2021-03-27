Экономисты предсказали волну банкротств в России

https://static.news.ru/photo/27b7a086-8f9b-11eb-b84d-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России в ближайшее время ожидается волна банкротств. Причиной этого станет решение Банка России отменить послабления для должников, введённые в период острой фазы пандемии коронавируса, считают эксперты.

По мнению экономиста и политолога Антона Любича, череда банкротств начнёт набирать обороты вскоре после 1 апреля. При этом некоторые из тех, кто не рассчитался с долгами, смогут продержаться ещё какое то время.

Число должников будет увеличиваться по мере того, как льготы будут отменены. Люди, которые не смогли поправить свои финансовые дела за время пандемии коронавируса, окажутся за гранью банкротства, — цитирует Любича URA.ru.

В свою очередь экономист Никита Масленников высказал мнение, что пик банкротств, наблюдавшийся в начале пандемии, уже прошёл. Тем не менее, отметил он, долговая нагрузка россиян продолжит расти.

Таким образом, он согласился с коллегой в том, что новые экономические потрясения возможны, но уточнил, что они будут уже не такими тяжёлыми, как до введения послаблений.

Количество банкротств будет увеличиваться, поэтому необходима адресная поддержка граждан, — убеждён Масленников.

Эксперты добавили, что правительству следовало бы разработать меры, которые позволят россиянам справиться с долгами.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ с 1 апреля отменит ряд послаблений, которые позволяют должникам реструктурировать кредиты и не платить неустойку по кредитам. Кроме этого, регулятор разрешил выселять должников из жилья.