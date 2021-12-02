Экономисты предсказали инфляцию выше 8% по итогам 2021 года

По итогам текущего года инфляция превысит 8%, а в 2022 году — будет на уровне 5–6%, что выше ожиданий ЦБ РФ. Такой прогноз сделали опрошенные «Известиями» экономисты, в числе которых эксперты из РАН, МГУ, ВШЭ, ЦСР. Главным драйвером инфляции они назвали сектор услуг, а основным фактором неопределённости — новый штамм COVID.

По мнению аналитиков, по итогам года инфляция может составить от 8,2% до 9%. Замедления роста цен они ожидают уже в ближайшее время. Это произойдёт под влиянием жёсткой монетарной политики, закредитованности населения и окончания предновогоднего спроса.

До недавнего времени основным драйвером инфляции была плодоовощная продукция. С завершением сезона уборки урожая эстафета передана сектору услуг. В частности, туризму. По данным Минэкономики, основной причиной разгона инфляции послужило подорожание путёвок в Турцию на 55,2%.

Эксперты связывают это с высоким спросом на отдых в предновогодний период, а также ухудшением эпидситуации в Европе. При этом подчёркивают, что туристический фактор носит разовый характер. Инфляционное давление начнёт спадать уже в декабре. Однако шансы на снижение роста цен до официальных прогнозов сводятся к минимуму. В лучшем случае рост по итогам года составит 8%.

Динамика цен в 2022 году будет определяться ситуацией с распространением штамма «омикрон». Кроме того, на инфляцию могут повлиять охлаждение потребительского спроса из-за продолжающегося повышения ключевой ставки, госрегулирование цен на отдельные продукты, экспортные пошлины и курс рубля.

Тем не менее этого вряд ли будет достаточно для возращения инфляции к таргету в 4% уже в следующем году — более вероятным будет снижение инфляции примерно до 5–6% к концу 2022-го, — сказала изданию вице-президент ЦСР Диана Каплинская.

Ранее в Росстате заявили, что недельная инфляция в России достигла минимума за период с начала июля — с 23 по 29 ноября она выросла до 0,46%. На прошлой неделе рост инфляции составил 0,2%, перед этим — 0,18%.