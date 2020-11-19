Экономисты предрекли падение доллара до 45 рублей

https://static.news.ru/photo/b5af7192-2a93-11eb-b23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль в обозримой перспективе может укрепиться до 45 за доллар. Об этом заявили экономисты Михаил Делягин и Михаил Хазин.

Рубль вернётся к курсу 45 относительно доллара, — сообщил в эфире YouTube-канала Metametrica Хазин.

Делягин при этом подчеркнул, что такое падение произойдёт не из-за усиления рубля, а из-за ослабления американской валюты. Он посоветовал не ждать евро по 55 рублей.

Свой прогноз Хазин строит, основываясь на данных работавших в Соединённых Штатах валютных спекулянтов. По его словам, из-за того что американские деньги сейчас сильно переоценены, следует ждать возвращения к их реальной стоимости. При этом он не исключил, что с курсом может произойти «всё что угодно».

Ранее стало известно, что в октябре 2020 года евро стал самым популярным средством для совершения глобальных платежей. Европейская валюта впервые с февраля 2013 года опередила доллар по этому показателю. Доллар ослаб более чем на 11% по сравнению с достигнутым в марте пиком. Порядка 85% валютных операций по-прежнему осуществляются в долларах, также на него приходится до 61% всех мировых валютных резервов. Однако в октябре 37,82% денежных переводов через SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) проводились в евро. Объём переводов американской валюты снизился до 37,64%. Британский фунт использовался в 6,92% случаев, китайский юань — в 1,66%. Российский рубль в рейтинге SWIFT отсутствует, писал NEWS.ru.