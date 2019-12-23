https://static.news.ru/photo/e1c81ab4-263d-11ea-8ee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Россия может обойти санкции США в отношении участников строительства газопровода «Северный поток-2», пуская газ в Европу в обход территории Украины по мощностям трубопровода Eugal. Такой способ предложили экономисты, опрошенные российскими журналистами.

Эксперты считают, что Eugal можно также использовать для прокачки топлива, которое поступает из первой ветки «Северного потока». Однако использовать его мощность полностью нельзя. Всё дело в запрете, который ввела Еврокомиссия по требованию польской PGNiG. Компания апеллировала к положениям Третьего энергопакета ЕС. Согласно указанному ограничению поставщикам газа запрещено использовать более половины мощностей газопровода при условии, что они одновременно являются его владельцами.

Опрошенные экономисты уверены, что при текущих условиях для РФ есть выход. Страна может использовать обе нитки OPAL (параллельно которому построен Eugal), продолжение «Северного потока-1» NEL и первую нитку Eugal. Таким образом поставки газа из РФ возрастут, при этом осуществляясь в обход Украине, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «апофеозом абсурда» и экономической войной санкции США против «Северного потока — 2».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».