Экономисты предложили метод реального сокращения чиновников

https://static.news.ru/photo/c2b5ab6c-433a-11eb-ab8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farit Gubaev/Russian Look/Global Look Press

Специалисты высшей школы экономики предложили российскому правительству провести «умную оптимизацию» штата госслужащих. Она будет основана на реальном кадровом положении в каждом конкретном ведомстве.

Инициатива изложена в докладе ВШЭ, документ опубликуют 21 декабря. Экономисты ссылаются на указание главам федеральных ведомств, которое было дано в ноябре, сократить численность госслужащих и провести мероприятия по изменению структуры управления до 1 апреля следующего года, пишут «Известия».

К маю руководители ведомств должны отчитаться о проделанной работе. Экономисты ВШЭ уверены, что при текущем уровне вакансий — в среднем около 18% — будут сокращены не реальные госслужащие, а вакантные позиции. Но это совершенно не то, на чём настаивает кабмин.

Правительству жизненно необходимо не пропорциональное сокращение федеральных органов исполнительной власти на произвольно установленную величину (5%, 10% или 20%), а приведение численности служащих в соответствие с реально осуществляемыми функциями и полномочиями, установленными целями и конечными результатами деятельности, а также создание устойчивого механизма поддержания оптимальной численности с учетом новых квалификационных требований, — говорится в докладе.

Специалисты выяснили, что в 29 из 52 ведомств доля кадрового состава превышает 30%. И этот перекос можно устранить путём цифровизации процессов. Это позволит высвободить 2267 человек без сокращения вакансий. Этим людям надо предложить переобучение, после которого они могли бы выполнять профильные функции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ближайшие три года на увольнение федеральных госслужащих планируют потратить 4,8 млрд рублей. Как сообщили в Минфине, средства пойдут на выплаты увольняемым сотрудникам.