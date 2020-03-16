https://static.news.ru/photo/f7fd89b6-64e7-11ea-b50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Российский рубль может ослабеть к доллару на 30% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что если пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 приведёт к падению котировок на фондовом рынке США, стоимость валют многих стран с развивающимися рынками упадёт ещё сильнее.

Есть возможность, что большие потери ещё впереди, — сообщает издание.

Аналитики считают, что хуже всего обстоят дела у турецкой лиры, по отношению к ней доллар может подорожать на 39%. На втором месте в списке потенциально уязвимых валют оказался российский рубль. Он может упасть ещё на 29,5% от нынешнего курса в 75 рублей за доллар.

Как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин предупредил, что Россия может столкнуться с ростом бедности при стоимости нефти $35 за баррель и курсе доллара на уровне 72 рублей. По его мнению, бюджет недополучит около 3 трлн рублей и его дефицит составит чуть менее 2% ВВП.