https://static.news.ru/photo/8faf6448-620c-11ea-ad67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торги на Московской бирже откроются только во вторник, 10 марта. Однако уже сейчас эксперты говорят о панике, которая охватит российский рынок.

Ранее курс рубля упал до четырёхлетнего минимума. Курс доллара превысил 74,4 руб., курс евро — 85. На торгах в Лондоне бумаги российских компаний обрушились от 9 до 26%.

По словам главного аналитика Росбанка Евгения Кошелева, в ближайшие дни курс рубля может скакать в диапазоне 72–78 руб. за доллар, а инфляция будет ускоряться быстрее прогнозов, пишут «Ведомости».

Главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова считает, что цены на нефть рискуют остаться ниже $40 за баррель до тех пор, пока не будет замедления скорости распространения коронавируса.

Как отметил начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук, такой масштабной разбалансировки никто не ждал и завтра на российском рынке будет паника.

Завтра на российском рынке будет кровавый день — будут крупные маржин-коллы по рублю и нефти. Вряд ли ситуация моментально скажется критическим образом на банковском секторе, главное, чтоб ЦБ не повысил ключевую ставку — это убьёт рынок госдолга и облигаций, потому что он был настроен на понижение, — сказал он.

По мнению эксперта, если курс доллара превысит 75 рублей, то ЦБ,, вероятно, прибегнет к ненормированным интервенциям.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минфине РФ сообщили, что объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей, или 9,2% ВВП. Этого достаточно, чтобы покрыть выпадающие доходы от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6–10 лет, сообщило Министерство финансов.