Экономисты оценили влияние трудовой миграции на рынок труда в России

Внутренняя и внешняя миграция в России в 2001–2019 годах практически не влияла на уровень безработицы в стране, заявили экономисты дальневосточных подразделений ЦБ. По их словам, приток мигрантов в развивающиеся регионы увеличивает в них экономическую активность, тогда как рост зарплат в регионах, «отдающих» мигрантов, минимален, пишет «Коммерсант».
Как
Последствий миграции для безработицы ни в России, ни в регионах не определено, — заключают авторы доклада.
Ранее сообщалось, что дефицит работников в России достиг максимума за семь лет. Москва и целый ряд регионов сегодня остро нуждаются в рабочей силе. В мае 2021 года число открытых вакансий достигло 2,1 миллиона и не опускается уже на протяжении шести месяцев, а с октября 2020-го по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть.
На ситуацию повлиял в том числе и отток трудовых мигрантов: 68% вакансий приходится на рабочие специальности. Особенно сильно нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская и Иркутская области.