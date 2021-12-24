Экономисты оценили влияние трудовой миграции на рынок труда в России

Внутренняя и внешняя миграция в России в 2001–2019 годах практически не влияла на уровень безработицы в стране, заявили экономисты дальневосточных подразделений ЦБ. По их словам, приток мигрантов в развивающиеся регионы увеличивает в них экономическую активность, тогда как рост зарплат в регионах, «отдающих» мигрантов, минимален, пишет «Коммерсант».

Как отмечают авторы доклада «Влияние миграционных потоков на экономическую активность и рынок труда России в целом и в региональном аспекте» Мария Кудаева и Иван Реднозубов, однопроцентное изменение показателя притока мигрантов коррелирует с ростом ВВП на 0,1%. В «притягивающих» мигрантов регионах такой же рост притока увеличивает темпы роста валового регионального продукта всего на 0,04%. В так называемых отдающих регионах, куда входят регионы Дальнего Востока и Забайкалья, Северного Кавказа, части Сибири и Поволжья, отток мигрантов на 1% добавляет к реальным зарплатам остающихся 0,02–0,03%.

Последствий миграции для безработицы ни в России, ни в регионах не определено, — заключают авторы доклада.

Ранее сообщалось, что дефицит работников в России достиг максимума за семь лет. Москва и целый ряд регионов сегодня остро нуждаются в рабочей силе. В мае 2021 года число открытых вакансий достигло 2,1 миллиона и не опускается уже на протяжении шести месяцев, а с октября 2020-го по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть.

На ситуацию повлиял в том числе и отток трудовых мигрантов: 68% вакансий приходится на рабочие специальности. Особенно сильно нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская и Иркутская области.