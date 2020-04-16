Экономисты оценили ущерб российской экономики от пандемии в 18 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/3a94256c-7fa7-11ea-99a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые отрасли экономики РФ в результате распространения коронавируса и связанных с этим ограничений могут потерять 17,9 трлн рублей. Угроза потери работы нависла над 15,5 млн россиян, подсчитали эксперты Национального рейтингового агентства (НРА).

По мнению экономистов, наибольшие потери понесёт сфера услуг, особенно гостиницы и общепиты. В целом ущерб сферы услуг, по прогнозам, составит 77,5% добавленной стоимости, производство одежды и обуви потеряет около 52,7%, досуговые и культурные учреждения — 46,1%, пишут «Известия».

Наименьшие убытки прогнозируют производителям еды, табака, сельскохозяйственной и лесохозяйственной отраслям, рыболовству.

Как сообщал NEWS.ru ранее, государство дополнительно выделит средства на поддержку малого бизнеса, основных отраслей экономики и обеспечение устойчивости региональных бюджетов. Об этом на совещании с членами правительства РФ заявил президент России Владимир Путин. По оценкам экспертов, на реализацию всего комплекса мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса может потребоваться до 7% ВВП.