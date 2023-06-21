Экономисты оценили будущее инвестиционной активности в России Экономист Бондарь предсказала замещение внешних инвестиций внутренними

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В России на фоне спада прямых внешних инвестиций может произойти их замещение внутренними, предположила старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Комментируя ситуацию журналу «Компания», эксперт отметила, что в том числе роль инвестора на себя придется взять государству, но полностью без вложений экономика не сможет существовать.

Мы ожидаем, что произойдет некоторое замещение внешних инвестиций внутренними инвестициями частного сектора на фоне ограничений оттока капитала, увеличатся объемы государственных инвестиций как фактор поддержки отраслей и отдельных компаний, и увеличится инвестиционная активность со стороны партнеров из дружественных стран, — подчеркнула экономист.

Заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Кувалин уточнил, что подобный тренд на сочетание разных форм замещения уходящих иностранных инвестиций уже можно увидеть. Так, модернизация производств с весны 2022-го к концу года выросла с 15% до 33%.

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При этом, по его мнению, текущий спад иностранных инвестиций может ударить по темпам модернизации экономики. Это связано с доступом к новейшим технологиям, от которых зависит конкурентоспособность России. В долгосрочной перспективе будущее будет определяться правильностью выбора экономической стратегии: Кувалин уточнил, что сейчас необходимо возрождать науку, проектно-конструкторское дело и ключевые отрасли.

Экономист Антон Табах добавил, что российская экономика может рассчитывать на отечественных инвесторов. Так, раньше бизнесмены стремились вкладываться в производства на Западе, но теперь эти средства им придется инвестировать в развитие России.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что экономика России сможет вернуться к докризисному уровню в 2024 году. По ее словам, точками роста на данный момент стали внутренний туризм, металлургия, машиностроение, розничная торговля, сектор услуг и обрабатывающая промышленность.