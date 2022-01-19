Экономисты объяснили, почему Россия сократила вложения в гособлигации США

Россия сократила вложения в гособлигации США, следуя стратегическому курсу на дедолларизацию, объяснил экономист Никита Масленников «Народным Новостям». Кроме того, по его словам, такое решение зависит от происходящего на рынке.

Это (продажа или покупка. — NEWS.ru) зависит от ситуации на рынке, доходности. В ноябре было выгодно продавать, что мы и сделали. Были эпизоды, когда увеличивали. <...> Думаю, здесь не надо выдумывать никаких конспирологических выводов, почему мы это делаем. С одной стороны, курс на дедолларизацию — одно из направлений нашей валютной политики в принципе. Второе — очень корректная, правильная реакция на рыночную ситуацию. Выгодно — покупаем, выгодно — продаём, — сказал Масленников.

Экономист Александр Дудчак отметил, что у Штатов возникнут большие проблемы, если курс дедолларизации выберут большинство стран. Он заявил, что у США и так достаточно трудностей — к примеру, высокая инфляция.

Ранее Россия снизила объём вложений в государственные ценные бумаги США с $3,72 млрд в октябре до $2,409 млрд в ноябре 2021 года. Доля долгосрочных облигаций сократилась с $554 млн до $101 млн, доля краткосрочных снизилась с $3,166 млрд до $2,308 млрд.