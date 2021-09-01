Экономисты назвали валюты, которые могут исчезнуть из оборота

Валюты могут исчезать вместе с падением государства, либо при образовании нового экономического пространства, либо в результате кризисов и гиперинфляции. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

В качестве примера он привёл зимбабвийский доллар, имевший хождение в 1981–2009 годах. Валюта исчезла из оборота после того, как обесценилась на десятки миллиардов процентов. При этом почти целое десятилетие граждане страны использовали для расчётов доллар США и валюты соседних стран.

В 2019 доллар Зимбабве снова ввели в оборот, но неприятности с инфляцией угрожают опять отправить его в историю — за 2020 год он подешевел более чем на 600%, — отметил эксперт.

Схожий сценарий с гиперинфляцией и масштабным обесцениванием валюты не исключён для Афганистана. По словам эксперта, на фоне смены власти в стране национальная валюта афгани стремительно подешевела, рост цен при этом приобретает галопирующий темп, страна находится на пороге экономического коллапса. Если ситуация не изменится, Русецкий прогнозирует, что валюта страны превратится в обычный фантик.

Ранее экс-глава Нацбанка Польши Марек Белька раскритиковал «экономическую неграмотность» решений, которые принимаются в стране для борьбы с инфляцией. Его недовольство вызвало повышение зарплат в ответ на рекордный за последние 20 лет рост цен.