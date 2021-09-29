Экономисты назвали самые популярные отрасли среди субъектов МСП

Эксперты Центра городской экономики консалтинговой компании «КБ Стрелка» подготовили исследование о состоянии и перспективах развития малого и среднего бизнеса в городах России. Больше всего ИП в среднем по России занимаются розничной торговлей одеждой, в то время как для юрлиц самой привлекательной отраслью оказалось строительство зданий, пишет РБК.

Как следует из данных «КБ Стрелка», на малый и средний бизнес приходится 94% всех коммерческих субъектов в отрасли строительства. Строительство зданий оказалось самой востребованной отраслью для юрлиц как по числу предприятий, так и по их выручке и численности персонала. Популярность строительства подтверждается и данными реестра субъектов МСП.

Профессор факультета социальных наук ВШЭ Александр Чепуренко отмечает, что строительство не ассоциируется с малым и средним бизнесом в обывательском понимании. По его словам, в городах-миллионниках компании МСП предоставляют услуги по коттеджному и дачному строительству, а в малых городах чиновникам гораздо проще договориться о строительстве зданий с местной строительной компанией, нежели с крупными девелоперами.

Лидером по численности МСП на тысячу жителей среди крупнейших городов России стал Екатеринбург. При этом по выручке МСП на душу населения город уступает Санкт-Петербургу. Петербург же исследователи считают самым сбалансированным городом по части развития малого и среднего предпринимательства. Москва занимает в списке четвёртое место: по словам Чепуренко, в столице наблюдается более жёсткая конкуренция и более дорогой вход для ведения бизнеса, тогда как сами москвичи предпочитают предпринимательству работу по найму.

При этом в интегральном рейтинге «КБ Стрелка», который учитывает не только текущее состояние малого бизнеса, но и условия для его развития, Москва заняла первое место среди крупнейших городов. В категории городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 млн человек лидером признана Тюмень, а среди городов с численностью от 100 до 250 тысяч человек — Красногорск. Между тем в Минэкономразвития отмечают, что число субъектов МСП влияет в том числе на региональную политику, так как на его основе рассчитывается объём субсидий на поддержку бизнеса в регионах.

Ранее сообщалось, что предприятия малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные некоммерческие организации, которые были вынуждены приостановить работу из-за пандемии коронавируса, смогут получить от государства гранты. Мера поддержки будет охватывать те российские города, в которых с 1 августа ограничивалась работа предприятий из-за пандемии. Для получения выплат представители бизнеса должны будут подать соответствующие заявления через личный кабинет налогоплательщика. Претенденты на гранты должны быть включены в реестры МСП или НКО, пострадавших из-за коронавируса. Размер выплат за каждые две недели простоя организации составит половину МРОТ в расчёте на одного сотрудника.