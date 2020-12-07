Экономисты назвали фактор торможения экономики РФ после кризиса

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Расходы государства на преодоление пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса в 2020 году в России отстали от ведущих стран мира, и в последующие три года масштабной поддержки не предполагается. Об этом говорится в комментарии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). «Чрезвычайно консервативные» расходы России будут тормозить восстановление экономики после пандемии, и это может отнять у ВВП до 1 п.п. роста в будущем году, полагают аналитики.

Экономисты Альфа-банка прогнозируют экономический рост в будущем году в размере 2,5%, прогноз Минэкономразвития — 3,3%. Кроме того, по данным министерства, в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021–2023 годы уже учтено сокращение бюджетных расходов в следующем году.

Непроцентные расходы расширенного бюджета России в 2021 году сократятся на 2–3% ВВП относительно 2020 года, в зависимости от того, в какой мере федеральный бюджет потратит перенесённые остатки с 2019 года. Учитывая такой масштаб планируемого сокращения расходов расширенного бюджета, оно может отнять до 1 процентного пункта ВВП от экономического роста в 2021 году, — цитирует РБК старшего экономиста британской консалтинговой компании Oxford Economics Евгению Слепцову.

При этом главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова прогнозирует, что ужесточение бюджетной политики может обойтись российской экономике потерей до 2% ВВП.

Согласно оценкам НКР, расходы федерального бюджета в 2021 году будут ниже уровня 2020 года на 9%, или на 2,2 трлн рублей, что составляет около 2,1% от ожидаемого ВВП 2020 года.