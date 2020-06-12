Экономисты дали советы по увеличению пенсии в России

https://static.news.ru/photo/f1a2e72e-ac9e-11ea-b81e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увеличить размер своей пенсии сможет каждый россиянин вне зависимости от решений по надбавкам со стороны ПФР. О том, как это можно сделать, в разговоре с журналистами сообщили финансовый консультант Виталий Калугин и экономист Василий Колташов.

По словам первого эксперта, одним из вариантов увеличения пенсии является участие в программе софинансирования накоплений. По её правилам, человек вносит от 2 до 12 тысяч рублей на свою накопительную пенсию, а государство эту сумму удваивает, внося аналогичную сумму. Как отметил Калугин, эта программа могла помочь в накоплениях, однако после 2014 года вступить в неё уже нельзя. Колташов, в свою очередь, заявил, что таким образом вряд ли удастся что-то накопить.

Второй способ — вложение средств в негосударственные пенсионные фонды. Калугин заявил, что вложенные в НПФ деньги позволяют надеяться на то, что пенсии будут проиндексированы выше инфляции. Колташов же подчеркнул, что фонд может оказаться плохим. Тогда для изменения ситуации человеку придётся ждать несколько лет.

Также одним из вариантов увеличения пенсии является Гарантированный пенсионный план — система, предусматривающая ежемесячное отчисление процента от зарплаты в НПФ. Однако на этот способ экономисты советуют не возлагать больших надежд.

Эксперты заявили, что самый правильный шаг — это решение копить на пенсию самостоятельно.

Через 20–25 лет владельцами пенсий нормального размера будут только те, кто накапливает на них уже сейчас. С каждым годом размер государственной пенсии будет уменьшаться из-за принятой пенсионной реформы и инфляции. Вскоре у нас может быть введена минимальная базовая пенсия — это будет очень маленькая сумма, — приводит слова Калугина портал URA.RU.

Колташов также посоветовал копить самостоятельно, вкладывая сбережения в недвижимость, а не храня их в валюте.

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