Экономист заявила, что короткая рабочая неделя грозит разорить предприятия

Короткая рабочая неделя в России может разорить предприятия, предупредила доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Елена Варшавская в разговоре с «ФедералПресс». Для сокращения рабочего времени нужна экономическая база, которой в стране нет, объяснила она.

У нас нет экономической возможности платить работнику ту же самую заработную плату, когда он будет работать меньшее количество часов. Мы предприятия поставим под угрозу разорения, и тогда уже работы лишатся все, кто на нём работал, — сказала Варшавская.

Уровень будущей безработицы, по её словам, зависит от того, как долго будет идти военная операция на Украине и насколько затянутся санкции. Варшавская предположила, что безработица увеличится до 7–8%.

Предложил же сократить рабочую неделю замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. По его словам, эта мера позволит сохранить рабочие места на трудовом рынке. Он считает, что на фоне уменьшения количества рабочих мест на них претендует большее число людей, поэтому рабочее время можно было бы уменьшить, а ставку разделить между несколькими работниками.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов предлагал увеличить в России стоимость рабочего часа. По его мнению, важно, чтобы человек в режиме 40-часовой рабочей недели получал достаточный доход.