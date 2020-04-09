Экономист заявила, что худший для РФ период цен на нефть позади

https://static.news.ru/photo/6163f19c-7a4b-11ea-a581-fa163e074e61_660.jpg Фото: PDVSA/facebook.com

Пик кризиса с обрушением стоимости нефти и курса национальной валюты для России почти наверняка пройден. Такое мнение высказала экономист по России и странам СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

По её словам, ожидания экспертов от предстоящего совещания представителей стран — участниц ОПЕК+ позитивные.

Прошёл, наверное, самый худший период. Можно сказать, что он уже позади, — цитирует Донец РИА Новости.

Она высказала надежду на то, что совещание ОПЕК+ «принесёт нам хорошие новости и окажет поддержку нефтяному рынку».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия выступает за скоординированные действия для урегулирования ситуации на нефтяном рынке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.