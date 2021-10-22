Экономист заявил о скором поражении России из-за «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» сертифицируют в течение ближайших месяцев. Однако Россия спустя некоторое время после его запуска в эксплуатацию может оказаться проигравшей стороной, заявил экономист, британский эксперт по Украине Тимоти Эш в статье, опубликованной порталом NV.ua.

Европе газ крайне необходим, и наши правительства просто не могут позволить Европе замёрзнуть и поднять потребителям цены, — подчеркнул экономист.

По его словам, через полгода работы «Северного потока — 2» чрезмерные поставки газа в Европу приведут к обвалу цен на голубое топливо.

Вот почему, по моему мнению, Россия в конце концов проигрывает. Она повела себя как ненадёжный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость, — отметил Эш.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз может сколько угодно вводить санкции против «Северного потока — 2», но мрачная перспектива холодной зимы вероятнее всего склонит чашу весов в пользу скорейшей сертификации российского газопровода. Об этом сообщил политолог Михаил Литвинов. Он отметил, что Евросоюз сам виноват в нынешнем энергетическом кризисе.