Экономист заявил о пользе сокращения импорта продуктов для рынка России

Сокращение импорта продуктов делает российский рынок стабильнее, заявил экономист Антон Смирнов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». В связи с этим стабилизируются и цены, так как на них влияет логистика, объяснил он.

Импорта действительно становится меньше, и я бы сказал, что это идёт на пользу нашему рынку. На самом деле, чем ниже зависимость российских ретейлеров от импортных товаров, тем стабильнее наш рынок и цены на нём. Это очень тонкая грань, поскольку на итоговые цены в любом случае влияет логистика, как бы нам ни хотелось верить в другое, — сказал Смирнов.

Он добавил, что сокращение импорта необходимо для развития программы импортозамещения.

При этом подорожание продуктов, по мнению Смирнова, связано с инфляцией и ситуацией на мировых рынках. Оно не вызвано дефицитом продукции или задержками импортных поставок, отметил экономист.

Ранее сообщалось, что бизнес предлагает приостановить подготовку к маркировке детского консервированного питания. На фоне подорожания упаковки, грузоперевозки и общего роста себестоимости товара идентификация цифровыми знаками приведёт к росту стоимости продукции на 10%. В письме ассоциации «Русбренд» отмечается, что продукция детского питания относится к социально значимым товарам первой необходимости.