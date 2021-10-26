Экономист заявил, что будущее газового рынка спрогнозировать невозможно

Будущее газового рынка в Европе прогнозировать нельзя, поскольку в таком хаосе слишком много неизвестных. Например, в прошлом году никто не мог предположить, что стоимость голубого топлива превысит $1 тыс. за тысячу кубометров, рассказал ФБА «Экономика сегодня» руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Очень сложно оценить ситуацию. Никто не знает, что будет зимой 2021–2022 годов. Есть прогнозы, что зима будет холодной, а отбор газа из европейских подземных хранилищ уже начался, — сказал Перов.

Он добавил, что в Европе надеялись на поставки газа из России, но в ней тоже начинается отопительный сезон. «Газпром» реализует значительную часть топлива внутри страны.

Можно много говорить о том, есть в действиях «Газпрома» политика или нет, но в РФ наступает зима, поэтому дополнительных объёмов для европейского рынка у нас может не оказаться, — сообщил Перов.

Также он считает, что газовый кризис во многом связан с ситуацией на рынках Азии. Так, Китай поссорился с Австралией и отказался от австралийского угля в пользу газа, и на это наложились другие обстоятельства.

Ранее сообщалось, что «Газпром» предложит Молдавии скидку на газ, если страна скорректирует соглашение о свободной торговле с ЕС и присоединится к Евразийскому экономическому союзу. По данным СМИ, российская компания хочет, чтобы Кишинёв отложил выполнение части правил ЕС.