Экономист заявил о необходимости поднять зарплаты на 20%

Поднять зарплату россиян и проиндексировать социальные выплаты необходимо минимум на 20%, заявил экономист Виталий Калугин в разговоре с «ФедералПресс». Это обусловлено тем, как растёт инфляция в стране, объяснил он.

Повышение должно быть не меньше 20%, исходя из того рывка инфляции, который мы видели. Исходя из того, что продукты продолжат дорожать. Абсолютно точно будут дорожать одежда и обувь. Цены на них уже пошли ввысь. Базовые уровни потребления населения на уровне 15–20% по году вырастут, — сказал Калугин.

Он отметил, что повышение МРОТ на реальную зарплату граждан не повлияет, потому что не обязывает работодателя её поднимать. Но вот индексация социальных пособий, пенсий простимулирует российскую экономику, считает Калугин.

Экономист подсчитал, что на индексацию пенсий хотя бы на 12,5% — на показатель инфляции первых двух недель марта — понадобится дополнительно триллион рублей в год.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что недельная инфляция в России вторую неделю подряд выше 2% (максимальный темп с 1998 года), годовая ускорилась до 12,54%. При этом продовольственные товары подорожали на 1,78% за счёт роста цен на плодоовощную продукцию. Основной же вклад в инфляцию вносят непродовольственные товары.