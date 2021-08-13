Экономист заявил о ненужности копеек

Цены в России нужно округлить и отказаться от копеечных монет за их ненадобностью. Такую точку зрения высказал доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, сообщает «Газета.Ru».

Эксперт считает, что мелкие номиналы себя уже давно изжили. Иноземцев призвал отказаться от монет в одну, пять и 10 копеек и оставить только 50 копеек. По его словам, проблема заключается в том, что в розничной торговле продают товары на вес, поэтому и возникают мелкие дробные цифры.

Нужно предложить какой-то механизм округления цен, и это, конечно, требует определённых регламентов со стороны Центробанка, но это всё абсолютно возможно, — отметил Иноземцев.

Ранее сообщалось, что Российские банки испытывают сложности с обеспечением регионов монетами и ожидают дальнейшего дефицита наличности. Аналитики называют причиной возникших трудностей процесс планового закрытия РКЦ, которые и хранили наличные деньги. Из-за этого региональные банки испытывают сложности с доставкой наличности.