Экономист заявил о готовности Китая заменить покинувшие Россию компании

С временной приостановкой деятельности многих иностранных компаний в РФ у России появилась возможность «избавиться» от западных монополистов и наладить торгово-экономические отношения с Китаем, заявил экономист Александр Данилов. Он убеждён, что китайские предприниматели не испугаются западных санкций, так как у Вашингтона и Брюсселя нет рычагов давления на Пекин, пишет «Экономика Сегодня».

Теперь, когда РФ открыта к сотрудничеству и «избавилась» от иностранных монополистов, появляются возможности наращивать связи с Китаем и развивать ряд перспективных направлений, в том числе поставки тканей для пошива одежды и уже готовые изделия, которыми Пекин, безусловно, славится, — заверил Данилов.

Он напомнил, что Китай часто критиковали на Западе за «так называемый железный занавес» и жесткую политику властей. Однако, отметил Данилов, такой режим во многом поспособствовал экономическому развитию страны и росту её ВВП. Экономист напомнил, что Китай абсолютно независим от других стран, и отметил высокое качество продукции, производимой в этой стране.

Ранее стало известно, что малые и средние частные компании в КНР рассматривают возможности для начала ведения бизнеса на рынке России в связи с массовым уходом с него западных компаний. Они будут стремиться закрыть своими поставками освободившуюся нишу, что может придать дополнительный импульс процессу наращивания российско-китайской торговли.