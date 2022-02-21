Экономист заявил, что Запад исчерпал возможности для антироссийских санкций

Запад исчерпал возможности для санкций по отношению к России, заявил экономист Дмитрий Адамидов ФБА «Экономика сегодня». А угрозы новых экономических ограничений со стороны Евросоюза — часть его риторики, считает он.

Санкционные возможности Запада исчерпаны: нельзя пугать рестрикциями бесконечно, кроме того, рубль также не может бесконечно падать. <...> Санкционные угрозы фон дер Ляйен являются частью политической риторики ЕС. Во-первых, критически важные технологии европейцы в РФ не поставляли, а во-вторых, каждый в период обострения кризиса должен Москве чем-то поугрожать, — сказал Адамидов.

Он добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обещая в случае вторжения на Украину ударить РФ «по самому слабому месту», повторила уже многократно сказанное. Адамидов также отметил, что европейские чиновники более осторожны в контексте санкций в выступлениях на тему российского энергоэкспорта, чем по другим направлениям.

Ранее члены Евросоюза завершили работу над санкциями против России. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в критической ситуации состоится экстренная встреча глав МИД, где они будут представлены.