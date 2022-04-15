Экономист заявил, что страны неизбежно перейдут на оплату газа в рублях

Страны неизбежно перейдут на оплату российского газа в рублях, заявил экономист Валерий Корнеев в разговоре с «360». Первыми это начнут делать дружественные России государства, остальным тоже придётся согласиться, иначе они останутся без топлива, считает он.

Все начнётся с дружественных стран. Сербия и Венгрия уже объявили об оплате в рублях. Остальные никуда не денутся, если откажутся — не получат газ. Германия уже посчитала, что потери Европы без российского газа составят примерно €283 млрд в год. Это половина немецкого бюджета, это просто крах европейской экономики, — сказал Корнеев.

Он добавил, что без газа остановится промышленность и начнётся голод, в чём виновата политика США и Европы.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак выразил убеждённость, что нефть и газ из России не удастся заменить на мировом рынке в ближайшие 5–10 лет. Он отметил, что заявления об отказе использовать российские энергоресурсы также приводят к повышению цен на рынке.

В свою очередь газета Daily Telegraph сообщила, что Великобритания может стать транзитёром природного газа в Европу. Отмечается, что газ, поступающий в страну из Норвегии по газопроводу через Северное море, а также на танкерах в виде СПГ со всего мира, может быть потом переправлен в Европу через трубопроводы в Бельгию и Нидерланды.