Экономист заявил, что Россия помешала планам США насчёт чужой нефти

Россия помешала планам США снизить стоимость нефти за счёт топлива из Индии и Китая, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков «ПолитРоссии». Эти страны не намерены открывать свои нефтяные резервы по примеру США, считает он. Скидка на российскую нефть позволяет им этого не делать.

Да, Китай и Индия не заинтересованы в росте цены на нефть, потому что они её не поставляют. С другой стороны, они страдают сейчас меньше западных стран, потому что из-за санкций против РФ западные трейдеры берут меньше российской нефти. Россия в этих условиях делает скидку на нефть, по которой Индия и КНР её покупают. Если на мировом рынке тот же Brent стоит 100–110 долларов за баррель, то мы его продаем по 70–80 долларов, — сказал Юшков.

Он добавил, что стратегические запасы понадобятся странам в будущем, если стоимость углеводородов ещё вырастет.

Ранее сообщалось, что США пытаются убедить Китай и Индию присоединиться к инициативе Вашингтона и высвободить нефть из своих резервов. Об этом заявил руководитель национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что Соединённые штаты будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев из-за дефицита на внутреннем рынке. По его словам, всего будет выделено 180 млн баррелей.