Экономист заявил, что российский газ не будет дешёвым для Молдавии

Новый контракт по поставкам российского газа не будет дешёвым для Молдавии. Однако «Газпром» пошёл на некоторые уступки в ходе переговоров, сообщил ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

В «Коммерсанте» были опубликованы сведения, что либо две трети, либо три четверти цены для Молдавии будут формироваться за счёт нефтяной индексации. Газ не будет стоить для молдаван дёшево: даже одна треть биржевого ценообразования делает стоимость сырья высокой, не надо забывать и про сегодняшнюю нефть под $90 за баррель, — сказал Митрахович.

Он подчеркнул, что $450 за тысячу кубометров — это меньше, чем на бирже, но всё равно много. Молдавия находится не в самом лучшем положении с точки зрения газа, отметил эксперт.

Митрахович полагает, что «Газпром» мог предоставить молдаванам скидку, но, учитывая их долги в $709 млн по старому договору, это маловероятно. Скорее всего, Кишинёв был вынужден согласиться на одну из схем, предложенных концерном.

Ранее инсайдер, близкий к переговорной группе, заявил, что цена российского газа для Молдавии может вырасти до $500–600 за тысячу кубометров. Старая формула расчётов обходилась республике чуть ли не в два раза дешевле.

Руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов назвал новый контракт «Газпрома» с «Молдовагазом» политическим компромиссом. Он поможет компании занять выгодные позиции для диалога с Евросоюзом по «Северному потоку — 2».