Экономист заявил, что криптовалюта нужна российским спецслужбам

Криптовалюта нужна российским спецслужбам не меньше, чем оппозиции, заявил экономист Николай Кульбака Daily Moscow. Он объяснил, что запретить данную сферу целиком вряд ли удастся, её попытаются ограничить частично.

Подозреваю, что криптовалюту активно используют и наши спецслужбы. То есть, собственно говоря, здесь это просто один из возможных инструментов тайной передачи денег, который нужен нашим спецслужбам не меньше, чем нашей оппозиции. Поэтому здесь такой очень хитрый вопрос. Скорее всего, будут пытаться ввести какие-то запреты, полностью перекрыть, вероятнее всего, не получится, — сказал Кульбака.

Эксперт считает, что от запрета пострадает не столько оппозиция (лишение её финансирования называли одной из целей ограничений), сколько большое количество различных людей, работающих с криптовалютой. Но для полной блокировки сферы придётся «перекрывать Интернет», отметил Кульбака.

Ранее замглавы рабочей группы по легализации майнинга Андрей Луговой заверил, что в ФСБ не выступали за запрет криптовалют. Он назвал фейковой информацию о том, что ФСБ лоббировала запрет криптовалют в России. При этом подчеркнул, что сотрудники силовых структур также не высказывались и в поддержку легализации майнинга.