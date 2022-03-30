Экономист заявил, что Германия потеряет 2% ВВП из-за отказа от газа РФ

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Существуют страны, которые проявляют интерес к взаиморасчётам с Россией в нацвалютах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина расширить список товаров, которые экспортируются за рубли. Он добавил, что престиж доллара как основной мировой резервной валюты в последние годы изрядно зашатался. Его слова приводит ТАСС.

Это идея, которая безусловно должна прорабатываться с учётом того, что существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчётам в нацвалютах, — заявил Песков. По мнению Пескова, доверие к доллару и...