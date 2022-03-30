Экономист заявил, что Германия потеряет 2% ВВП из-за отказа от газа РФ
Экономист Баженов заявил, что Германия потеряет 2% ВВП из-за отказа от газа РФ
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:43, 30 марта 2022
Фото: pixabay.com
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России придётся непросто, если Европа откажется закупать российский газ, так как 40% топлива экспортируется именно по этому направлению, рассказал руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. При этом он подчеркнул, что Германия, например, от такого решения потеряет 2% ВВП, или €1000 на каждого немца в годовом выражении, пишет Lenta.ru.
Прежде всего, важно понимать, что основные объёмы идут всё же не через этот трубопровод, а через «Северный поток» и украинский транзит. Ямал — Европа просто позволяет поставлять допобъёмы, необходимые стране. Поэтому пока не стоит воспринимать эту новость как окончательное решение Европы по газовому вопросу России. Это только звонок. Хотя у меня и есть впечатление, что ЕС достаточно серьёзно настроен на отказ от российского газа, если и не в моменте, то в горизонте двух-трёх лет, — прокомментировал Баженов прекращение поставок газа в ЕС по трубопроводу Ямал — Европа.
В Германии платить за российский газ в рублях уже отказались. Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не станет этого делать и тем самым нарушать действующие контракты. По его словам, такой же позиции придерживаются и немецкие компании.
28 марта Хабек заявил, что страны «Большой семёрки» согласились отклонить требование России платить за импорт энергоносителей в рублях. По его словам, платежи в рублях неприемлемы и компании должны продолжать соблюдать положения действующих контрактов. Об этом же сообщили и государства — члены Евросоюза.