Экономист заявил, что долго уменьшать продуктовые упаковки не будут

Долго уменьшать размер упаковок продуктов питания, чтобы сохранить их стоимость, не получится, заявил кандидат экономических наук Александр Баранов ФБА «Экономика сегодня». Чрезмерное уменьшение упаковок понизит лояльность покупателей к бренду, считает он.

В условиях ускорившейся инфляции и подорожания самого производства, наверное, уменьшать упаковку — оптимальный вариант, чтобы сохранить нынешнюю стоимость. Другой вопрос, что такой подход не просуществует долго, ведь шоколадка не может уменьшиться с 100 граммов до 20. <...> И если, условно, товар начнут сильно уменьшать, прикрываясь тем, что так оптимизируют производственные процессы и затраты, — то это ни к чему хорошему не приведёт, лояльность к бренду явно снизится, — сказал Баранов.

Он добавил, что и производители не могут работать себе в убыток, но и повышение цен каждую неделю резко понизит покупательскую способность граждан.

Ранее стало известно, что ряд производителей продуктов питания из-за роста цен уменьшил размер упаковки. Как заявили сами производители, это позволяет сохранить рентабельность товара и спрос на него. В частности, на 5–50 граммов уменьшились объёмы упаковки кофе, молочных продуктов, кондитерских и макаронных изделий, пиво продаётся в банках объёмом 0,43 литра.