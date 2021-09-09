Экономист объяснил повышение ключевой ставки Центробанком

Центральный банк не обладает другими инструментами для борьбы с инфляцией, кроме изменения ключевой ставки. Если инфляция растёт, тогда необходимо её поднимать. Об этом NEWS.ru заявил экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. 10 сентября совет директоров ЦБ рассмотрел вопрос изменения уровня ключевой ставки. Её повысили до 6,75%.

Проблема здесь заключается в том, что у Центрального банка нет других инструментов для борьбы с инфляцией, кроме изменения ставки, — рассказал Колганов.

По его словам, реакция Центробанка на рост инфляции стандартная — повышение процентной ставки. Регулятор также может изменять норму обязательного резервирования для коммерческих банков и влиять на выпуск государственных долговых обязательств, но изменение ключевой ставки является его главным инструментом.

Инфляция — это не единственная проблема, с которой сталкивается российская экономика. Подавляющие инфляцию чисто финансовые меры одновременно подавляют и финансовую активность, — отметил экономист.

Сужается спрос как со стороны населения, так и со стороны предпринимателей. Экономика охлаждается, и замедляется экономический рост.

Эксперт считает, что следует придерживаться более взвешенной экономической политики. Она должна включать в себя меры, способствующие увеличению предложений на рынке, и снижению цен. Эти меры должны стимулировать экономический рост, чтобы компенсировать негативный экономический эффект. Их следует применять наряду с действиями ЦБ по охлаждению инфляции.

Наша проблема заключается в том, что мы пытаемся бороться с инфляцией исключительно финансовыми мерами, а на сторону предложения внимания обращается меньше. Спрос мы сокращаем, а вот с увеличением предложения у нас как-то не очень, — считает Колганов.

Эксперт подчеркнул, что российская экономика находится в состоянии роста. Её статистические показатели вроде бы неплохие.

Вопрос в том, что будет с ней дальше, когда отрицательные эффекты, связанные с пандемией, будут устранены и экономка начнёт развиваться по своему обычному пути. Тут я думаю, мы столкнёмся с замедлением роста, как это было в предшествующий период, и надо будет думать, каким образом из этой ситуации выходить, — заявил экономист.

Ранее глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и инновационному развитию кандидат экономических наук Сергей Жигарев предрёк повышение ключевой ставки. Он считает, что её повышение не предвидится.