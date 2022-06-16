Экономист высказался об идее ввода талонов на еду в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупатель выбирает товары в супермаркете «Перекресток» в Москве

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев прокомментировал предложение лидера партии «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова ввести продуктовые банковские карты в России для малоимущих. По его мнению, россияне не нуждаются в подобных мерах, рассказал он NEWS.ru.

Что касается талонов - они вводились в момент распада СССР, в период тотального дефицита. Дефицит нам не грозит. Дефицит будет только среди импортных товаров, но не более того. В рыночных экономиках под талонами имеется в виду льготы для самых бедных. Я не думаю, что у нас будет такая практика сейчас, — считает экономист.

Также он прогнозирует постепенное замедление инфляции в России, но на дефляцию жителям страны рассчитывать не стоит.

Инфляция будет замедляться, но она останется. Дорожать будет все. Где-то в августе-сентябре возможно краткосрочное снижение цен на овощи и фрукты, но это традиционная мера, — рассказал Разуваев.

Напомним, ранее лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов выступил с предложением выдать нуждающимся слоям населения специальные карты, с помощью которых они смогут приобретать товары первой необходимости и продукты.

Во Франции из-за рекордной с 1985 года инфляции возможности покупать хорошие продукты питания лишились около 8 млн жителей. В целях их поддержки власти решили ввести продуктовые талоны на сумму от €30 в месяц. Решение может быть принято на 2022 и 2023 годы.