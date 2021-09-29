Экономист высказался о контракте по поставкам газа между Россией и Венгрией

«Газпром» будет поставлять газ в Венгрию по «Южному потоку» в обход Украины исключительно из «прагматических целей». Политика тут совершенно ни при чём, считает экономист Никита Кричевский. Об этом пишут argumenti.ru.

Наша страна действует в сугубо прагматических целях. Чего больше — политики или экономики — в этом газовом соглашении между Россией и Венгрией и в строительстве «Северного потока — 2»? Конечно же, всё это имеет абсолютно прозаическую экономическую причину, и не более того, — резюмировал Кричевский.

Свою позицию он аргументировал тем, что если бы в этой ситуации была замешана политика, то Москве пришлось бы порвать все экономические связи с Киевом, который «объявил нам (России. — NEWS.ru) войну». Однако Российская Федерация по-прежнему остаётся ведущим экономическим партнёром Украины, невзирая на громкие политические заявления последней на тему газового контракта Венгрии с «Газпромом».

Ранее политолог Сергей Маркелов объяснил позицию Киева по поводу соглашения Будапешта и Москвы о поставках газа на 15 лет. По его словам, Украина вместо того, чтобы решать насущную проблему в сфере энергетики, «ударилась в популизм» и «нервную политику».