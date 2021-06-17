Экономист: встреча Путина и Байдена дала рублю надежду на рост

https://static.news.ru/photo/411e10f0-cf5b-11eb-8637-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Встреча президентов России и США в Женеве благоприятно повлияла на состояние рубля. Об этом заявил ФБА «Экономика сегодня» независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов.

По словам экономиста, переговоры двух лидеров дали национальной валюте России надежду на рост.

Важно понимать, что финансовые рынки живут ожиданиями, а не фактами. Все ожидания финансовых деятелей и операторов валютного рынка, которые были до встречи российского и американского президентов, подтвердились. Прежде всего ослабла напряжённость, — отметил Трифонов.

Как подчеркнул эксперт, национальная валюта продолжила расти и после переговоров. По его мнению, в этот раз доллар проиграл рублю из-за обострения пандемии коронавируса, мягкой кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США и ослабления администрации Джо Байдена, предложившей новый пакет помощи почти за два триллиона долларов.

Трифонов прогнозирует, что рубль продолжит укрепляться в течение нескольких недель. Предположительно, укрепление составит 1–2,5 рубля по отношению к доллару США. Однако серьёзных скачков не произойдёт.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал российско-американский саммит в Швейцарии успешным только для Москвы. По его словам, Вашингтон не смог ничего сделать для остановки «Северного потока — 2», а это было важным.

Переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина прошли 16 июня в Швейцарии и длились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.