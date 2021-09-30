Экономист усомнился в предрекаемом США экономическом кризисе

В последнее время Соединённым Штатам ежегодно предсказывают грядущий экономический кризис, но экономист Антон Шабанов усомнился в справедливости этих прогнозов. По его словам, Вашингтон активно поддерживает свою экономику, не допуская возможности её краха. Об этом пишет «360».

Непонятно, сбудется ли прогноз. Американской экономике давно предвещают крах. Здесь главный вопрос не то, сколько она стоит, а то, как она стоит и поддерживается ли властями США. Последние годы экономика США активно поддерживается властями, вливаются деньги напечатанные или ненапечатанные — вопрос другой. Дефолта, краха они не допускают, — признался Шабанов.

Он также добавил, что экономический кризис в США затронет множество других государств. Он объяснил это тем, что огромное количество экономических цепочек зарубежных стран так или иначе затрагивают Соединённые Штаты. Также он напомнил о том, что американский доллар является резервной мировой валютой, и страны, у которых нет прочной финансовой «подушки безопасности», могут сильно пострадать от краха экономики США.

Ранее профессор экономики Нью-Йоркского университета объяснил, что в ближайшее время никаких серьёзных экономических спадов опасаться не стоит. Он добавил, что если международное сообщество не объединится для решения общих проблем, то следующий кризис может случиться через 3-5 лет.