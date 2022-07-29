Экономист указал на основные факторы ограничения промышленного роста Экономист Цухло указал на основные факторы ограничения промышленного роста в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди факторов, влияющих на развитие отечественного производства, оказались продолжающаяся специальная военная операция на Украине, а также показатели внутреннего и экспортного спроса, рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Сергей Цухло. Он уточнил, что ученые проводили еженедельный мониторинг ограничений промышленного роста уже почти 30 лет, сообщает EADaily.

Ежеквартальный мониторинг ограничений промышленного роста, начатый нами в 1993 году, демонстрирует особенности восприятия текущей экономико-политической ситуации отечественными предприятиями. Продолжение специальной военной операции и заявленная необходимость достижения ее целей без ограничения по времени сохранили первое место фактора «неясность текущей ситуации и ее перспектив» в рейтинге ограничений второй квартал подряд, — говорится в исследовании Цухло.

Помимо этого, в антирейтинге также расположились факторы внутреннего и экспортного спроса. Кроме того, российские предприятия пожаловалась на дефицит кадров, который мешает развитию промышленного роста. В свою очередь бизнесмены отмечают нехватку сырья и материалов.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российским производителям надо готовиться к возможной отмене механизма параллельного импорта. По его словам, эта временная мера будет не нужна после насыщения рынка аналогичной российской продукцией.