Экономист связал рост цен на бензин с непродуманной политикой правительства

https://static.news.ru/photo/d96fa000-b236-11ea-b88d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекордный рост на бензин является прямым следствием непродуманной политики правительства, которая своими решениями спровоцировала ситуацию, когда при любой ситуации на рынке нефти в России цены на топливо идут только вверх. Такое мнение высказал экономический обозреватель «Царьграда» Юрий Пронько.

По последним данным, стоимость 95-го бензина в европейской части России выросла до 57 830 руб. за тонну. В Москве стоимость тонны топлива этой марки стоит 59,5 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 60,5 тыс. С середины апреля цены выросли более чем на 50%.

Вот это да! Энергетическая сверхдержава, а цены растут, как будто у нас нет ни единого барреля нефти, — отметил эксперт.

По словам Пронько, утверждение, что причин для снижения цены в настоящее время нет, поскольку на рынке наблюдается дефицит 95-го бензина, является ложью. С 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже 5% производимого бензина (раньше было 10) и 3% дизельного топлива (было 6). Такое послабление даёт нефтяным компаниям возможность вывозить больше топлива за границу, поскольку спрос на внутреннем рынке из-за карантина сильно упал.

Схема очень проста: если топливо за границей стоит дороже, чем на внутреннем рынке, государство компенсирует нефтяникам разницу, чтобы те не поднимали цены на заправках в России до «мирового уровня». Но если наоборот — уже нефтяники обязаны перечислять деньги в бюджет. Поэтому бензин у нас и не дешевеет, — цитирует Пронько издание.

Аналитик добавил, что на ситуацию с ценами также повлиял недавний запрет правительства на импорт бензина. Ещё один повод поднять цены — это девальвация рубля. Как пояснил Пронько, государство повышает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), но понижает экспортные пошлины, это даёт лишний повод нефтяникам нарастить экспорт. В результате, довольны все, кроме граждан, которые стали «заложниками этих налоговых манёвров».

Другая причина роста цен на бензин в России — это налоги. Структура цены складывается из стоимости сырья (7%), переработки и обслуживания АЗС (15%), заложенная прибыль (6,5%), а более 71% — это налоги, акцизы и иные поборы.

Власть нам лгала, когда обещала сохранить либо ежегодно индексируемый акциз, либо транспортный налог. В итоге платим оба побора, к которым добавились «Платон», повышенный НДС, платные дороги и т. д., — сказал Пронько.

Он подчеркнул, что чиновники никак не могут обуздать свой аппетит, который оплачивают люди из своих кошельков, поскольку рост цен на топливо ведёт к росту цен на все группы товаров и услуг. В результате россияне стали «дойной коровой» даже если они передвигаются пешком.

Как остановить этот «дурдом на колёсах»? Очень просто — пора чиновникам умерить свои хотелки и начать исполнять собственные обещания. В первую очередь отменить акцизы на топливо или транспортный налог. Иначе народ будет считать их балаболами, которые не держат своё слово, — подчеркнул экономист.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку рекордного роста биржевых цен на автомобильный бензин АИ-95. Ведомство подозревает, что причиной этого явления может быть сговор на рынке. Если ФАС выявит виновных в росте цен, то их ожидает наказание, предусмотренное антимонопольным, а, возможно, и уголовным законодательством. Как рассказал заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский, на биржу отправлены запросы по поводу цен на бензин.