Экономист стал военным: что сделает Белоусов с Минобороны

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Андрей Белоусов

Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру и. о. первого зампредседателя правительства РФ Андрея Белоусова на должность министра обороны. Человек, занимающийся всю свою государственную карьеру вопросами экономики и высоких технологий, возглавит военное ведомство. Как понимать такое решение и что сможет Белоусов дать министерству?

«Как человек, близкий к военным, я в шоке»

Такой фразой военный волонтер и блогер Роман Алехин охарактеризовал назначение гражданского чиновника на новую должность. И похожие эмоции, по его словам, испытали знакомые ему военные.

Что же до экономистов, то они удивляются куда меньше. К примеру, экс-министр экономики Андрей Нечаев пишет, что одним из основных мотивов, вероятно, стало желание навести порядок в финансах Минобороны. И с этим мнением сложно спорить, потому что назначение Белоусова и уход Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза происходит на фоне следствия по делу его экс-зама Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в размере около 1 млрд рублей.

При этом косвенно об отношении к нечистоплотному ведению военного хозяйства могут свидетельствовать и принятие Госдумой в сентябре 2022 года закона о 10 годах лишения свободы за нарушение условий оборонзаказа, готовящееся расширение ответственности за порчу военного имущества добровольцами и другие подобные инициативы. Белоусов же, который курировал в том числе работу Минэкономики, Минтранса и транспортных ведомств, а также отвечал за повышение эффективности бюджетных расходов, кажется в этой ситуации оптимальным кандидатом на замену. Руководить же боевыми действиями в зоне СВО, с чем Белоусов раньше дела не имел, будет Генштаб, о чем уже сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: МО РФ Сергей Шойгу

Инновации, беспилотники и импортозамещение

Также 65-летний экономист курировал в правительстве технологическое развитие России. И пресс-секретарь президента, объясняя столь неожиданное назначение, сказал о запросе на человека, «открытого к инновациям». Действительно, именно Белоусов часто выступает главным спикером по вопросам беспилотников. К примеру, в ноябре прошлого года чиновник заявлял, что уже в этом году в стране должно быть произведено 11 тыс. легких, средних и тяжелых беспилотников гражданского назначения. Именно при Белоусове в России начал реализовываться национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Он подразумевает открытие сети региональных научно-производственных центров.

Кроме того, Белоусов известен тем, что регулярно выступал за развитие импортозамещения. А именно о проблемах с поставками многочисленных чипов для российских вооружений регулярно сообщают СМИ — сегодня санкции ограничивают в поставках товаров двойного назначения даже Китай. Кроме того, часть экспертов говорит о проблемах с собственным производством систем наведения и взрывчатых веществ для снарядов. Поэтому немудрено, что человек, ответственный за технологический прогресс и экономическую независимость, возглавит оборонное ведомство.

Еще один важный момент, про который помнят не все комментаторы, — в том, что среди сфер ответственности Белоусова в кабмине были перспективные космические системы и сервисы. Важность этой отрасли для оборонного комплекса можно даже не объяснять.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год

«Вписать экономику силового блока в экономику страны»

Это еще один мотив Кремля по выдвижению кандидатуры Белоусова, говорит Песков. Бюджет Минобороны и силового блока России сейчас составляет 6,7% ВВП и приближается к показателям 80-х годов, отметил спикер. Хотя еще недавно этот показатель составлял всего 3%. И теперь, по словам пресс-секретаря президента, настал тот момент, когда экономика силового блока должна быть «вписана в экономику страны». То есть все элементы экономической системы России необходимо увязать между собой так, чтобы исправно работали и развитие одного сектора не мешало другому.

В то же время только ролью «военного бухгалтера» Белоусов явно не ограничится. Первые его публичные заявления сегодня касаются вовсе не повышения эффективности ВПК, расходов министерства или сотрудничества Минобороны и Минфина. Он говорит о проблемах с обеспечением участников спецоперации жильем и переполненных госпиталях. А это уже совсем другая роль (не исключающая упомянутых выше). Роль отца для простых солдат и офицеров.

И за тем, как новый министр будет совмещать выполнение всех указанных и столь разных обязанностей, будет наблюдать крайне интересно.

Читайте также:

Новый министр обороны. Путин сменил Шойгу на Белоусова: реакция военкоров

«Абсолютно некоррумпированный технократ»: что пишут на Западе про Белоусова

Герасимов останется на посту начальника Генштаба ВС России