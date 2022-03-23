Экономист: США не дотянутся до золотых запасов России

У США не получится заморозить золотые резервы России, поскольку все они находятся на территории РФ. Об этом заявил экономист, доцент кафедры «Макроэкономика» Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Арефьев в интервью «ПолитРоссии».

Наше золото хранится исключительно внутри страны, в Центральном хранилище Центробанка РФ. И забрать или заморозить его никто не сможет, поскольку США не могут до него дотянуться. Но они могут наложить санкции на тех, кто захочет купить его у нас. А таких желающих в любом случае будет предостаточно, ведь золото — это товар ликвидный, — объяснил Арефьев.

Эксперт напомнил, что помимо России, крупнейшими запасами золота обладает Китай и именно Пекин может считаться одним из ключевых претендентов на золотые активы. Арефьев уверен, что сегодня ни одна страна в мире не способна запретить КНР что-либо приобретать.

Накануне стало известно, что двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с Министерством финансов над тем, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд в связи с ситуацией вокруг Украины. Как сообщает новостной портал Axios, законопроект может быть принят уже на этой неделе.