Экономист: США не дотянутся до золотых запасов России
Экономист Арефьев рассказал, почему США не смогут заморозить золотые запасы России
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
15:21, 23 марта 2022
Фото: Gennadii Khameliyanin/Global Look Press
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У США не получится заморозить золотые резервы России, поскольку все они находятся на территории РФ. Об этом заявил экономист, доцент кафедры «Макроэкономика» Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Арефьев в интервью «ПолитРоссии».
Наше золото хранится исключительно внутри страны, в Центральном хранилище Центробанка РФ. И забрать или заморозить его никто не сможет, поскольку США не могут до него дотянуться. Но они могут наложить санкции на тех, кто захочет купить его у нас. А таких желающих в любом случае будет предостаточно, ведь золото — это товар ликвидный, — объяснил Арефьев.
Эксперт напомнил, что помимо России, крупнейшими запасами золота обладает Китай и именно Пекин может считаться одним из ключевых претендентов на золотые активы. Арефьев уверен, что сегодня ни одна страна в мире не способна запретить КНР что-либо приобретать.
Накануне стало известно, что двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с Министерством финансов над тем, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд в связи с ситуацией вокруг Украины. Как сообщает новостной портал Axios, законопроект может быть принят уже на этой неделе.